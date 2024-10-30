Якою буде погода в листопаді: прогноз здивує

Жовтень дивував українців погодою, але на носі вже листопад й синоптики вже розповіли, чого нам очікувати. Тож у яких регіонах ще буде тепло, а де дзуськи – дивиться в ексклюзиві Вікторія Гнатюк TSN.ua прогноз погоди на листопад 2024 року.

Погода на листопад

Ну й якщо у жовтні в один день хоч бери й зимову куртку вдягай, а іншого можна було покрасуватися у легкому осінньому одязі, то в листопаді такого не буде, наступає стабільність. Ну тобто, стабільно буде холодно. Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в листопаді середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що у більшості областей близько до норми, проте на сході та південному сході країни температура буде дещо вище за норму. Тож у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становить 8-13 градусів. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується від 34 до 77 мм в Карпатах місцями буде й 100 мм/, що теж у межах норми.

Листопад - пора передзим′я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження - в основному в першій декаді листопада.

В яких регіонах підуть дощі

Наприклад, вже у перший день листопада вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В інших регіонах України буде без опадів. А на вихідних українці в більшості областей будуть спостерігати і дощі, і перший сніг.

“У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний, 9 - 14 м/с, пориви 17 - 22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11 °С, у західних та північних областях +2…+7 °С. У неділю, 3 листопада, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7 - 12 м/с, вночі окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С.”.

І якщо минулі вихідні були сонячними й теплими, то вже наступні вихідні будуть холодні, каже синоптикиня Наталка Діденко.

Наступні вихідні - повна протилежність теперішнім. 2-3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу, вдень у суботу не вище +4+10 градусів, а в неділю, 3-го листопада, у денні години не вище +1+6 градусів. Тому найближчі дні потрібно використати повною мірою, адже вони ще залишатимуться чудово теплими.

Яка зазвичай погода була у листопаді раніше

Ну а взагалі, дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в листопаді становить від 0 до 4 градусів тепла, на Закарпатті та півдні місцями 5-9 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря траплявся від мінус 15 до мінус 24 градусів морозу, у північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях, а в Карпатах місцями від мінус 25 до мінус 31-го градусів морозу, на півдні Криму та Одеської області спостерігалося 8-13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря фіксували від 6 до 24 градусів тепла, в Криму, Чернівецькій, центральних, південних областях, а на Закарпатті бувало позначка термометра досягала місцями від 25 до 29 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складала 35-63 мм, місцями в гірських районах 70-108 мм, на високогір′ї Карпат до 135 мм, місцями на Прикарпатті та південному сході країни від 29 до 34 мм.

Нагадаємо, що середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року, коли було майже 24 градуси серед найтепліших у столиці з 1881 року. За це літо було встановлено 18 температурних рекордів. Та й вересень був доволі теплим в Україні. Зокрема, в Києві було встановлено 11 температурних рекордів. Метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні 30 вересня. Яка причина такої аномальної погоди цього року, в інтерв'ю 24 Каналу пояснила метеорологиня Віра Балабух.

“Аномально висока температура повітря у вересні й на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на територію України також надходили теплі й сухі повітряні маси з субтропіків.”

Чому змінюється клімат

Експертка додала, також аномаліям сприяло й загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту.

“Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка в жовтні 2024 досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду», - сказала вона.

До речі, метеорологиня зауважила, аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме.

"Воно починатиметься раніше і триватиме довше. Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою", - сказала вона.

А нещодавно Віра Балабух розповіла і про те, якою ж буде зима в Україні.

Якою буде зима

Отож, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Чи буде зима суровою

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку в Україну холоду та арктичного повітря.