Какая будет погода в последний день октября

Синоптики обещают теплую погоду.
Сегодня, 31 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.
Только на крайнем западе страны днем возможен небольшой дождь.
В южных областях утром местами туман. Ветер будет преимущественно южным, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 19-24 м/с. Температура воздуха +15...+20℃, на юге страны до +24℃.
В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области +15...+20℃, в Киеве +18...+20℃.
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