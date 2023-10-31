Какая будет погода в последний день октября

Сегодня, 31 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.

Только на крайнем западе страны днем возможен небольшой дождь.

В южных областях утром местами туман. Ветер будет преимущественно южным, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 19-24 м/с. Температура воздуха +15...+20℃, на юге страны до +24℃.

В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области +15...+20℃, в Киеве +18...+20℃.

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