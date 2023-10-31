Якою буде погода в останній день жовтня

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомив Український гідрометеоцентр.

Лише на крайньому заході країни вдень можливий невеликий дощ.

У південних областях вранці подекуди туман. Вітер переважно буде південним, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 19-24 м/с. Температура повітря +15... +20℃, на півдні країни до +24℃.

На Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області +15... +20℃, у Києві +18... +20℃.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.