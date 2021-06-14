Кировоградскую область завалило сугробами гигантского града (видео)

Пользователи в соцсетях пишут, что таким образом природа отблагодарила за то, как люди над ней издеваются.

В Голованевском районе Кировоградской области выпал град. Сугробы буквально покрыли все обочины дороги.

Видео последствий непогоды в селе Большие Трояны обнародовали в соцсетях 13 июня.

"Большие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина... Я не знаю сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас!", — возмущается мужчина на видео.

Напомним, в Днепре снова разбушевалась непогода. После сильных дождей город снова залило и на этот раз засыпало градом. В спальных районах Днепра кое-где образовались будто снежные сугробы. Град был мелкий, но засыпало щедро. Грозу сопровождали канонады грома и молнии.

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