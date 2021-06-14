Кіровоградську область завалило кучугурами велетенського граду (відео)

Користувачі у соцмережах пишуть, що таким чином природа віддячила за те, як люди з неї знущаються.

У Голованівському районі Кіровоградської області випав великий град. Кучугури буквально вкрили все узбіччя дороги.

Відео наслідків негоди у селі Великі Трояни оприлюднили у соцмережах 13 червня.

"Великі Трояни. На узбіччі град. Оце все град, купи граду, яка товщина... Я не знаю скільки тривала ця негода, але збитків вона наробила просто капець. Жах!", - обурюється чоловік на відео.

Нагадаємо, у Дніпрі знову розбушувалася негода. Після великих дощів місто знову залило і цього разу засипало градом. У спальних районах Дніпра подекуди утворилися наче снігові замети. Град був дрібний, проте засипало щедро. Грозу супроводжували канонади грому та блискавиці.

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