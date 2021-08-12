Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.
В Украине по состоянию на утро 12 августа зафиксировано 1247 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 24 человека, еще 1039 выздоровели. Было проведено 48 051 тест.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
220765
|
205
|
5252
|
2
|
213231
|
433
|
Винницкая
|
71859
|
48
|
1709
|
0
|
69722
|
17
|
Волынская
|
62366
|
16
|
1205
|
0
|
61074
|
2
|
Днепропетровская
|
137068
|
53
|
4547
|
5
|
131648
|
40
|
Донецкая
|
92267
|
75
|
2417
|
1
|
89068
|
90
|
Житомирская
|
89085
|
41
|
1813
|
2
|
86907
|
8
|
Закарпатская
|
62352
|
18
|
1611
|
0
|
60557
|
4
|
Запорожская
|
105735
|
57
|
2460
|
2
|
102720
|
91
|
Ивано-Франковская
|
87075
|
39
|
2109
|
0
|
84710
|
3
|
Киевская
|
128538
|
40
|
2780
|
1
|
125050
|
19
|
Кировоградская
|
20801
|
5
|
863
|
1
|
19775
|
3
|
Луганская
|
27517
|
45
|
981
|
0
|
26053
|
37
|
Львовская
|
138597
|
61
|
3701
|
0
|
134104
|
18
|
Николаевская
|
70603
|
37
|
1871
|
2
|
68470
|
21
|
Одесская
|
142691
|
77
|
3027
|
1
|
138324
|
98
|
Полтавская
|
78538
|
34
|
1875
|
1
|
76332
|
13
|
Ровенская
|
79884
|
31
|
1209
|
1
|
78456
|
4
|
Сумская
|
78756
|
34
|
1346
|
0
|
77019
|
23
|
Тернопольская
|
70565
|
52
|
1205
|
0
|
68977
|
11
|
Харьковская
|
150164
|
93
|
3622
|
1
|
145355
|
24
|
Херсонская
|
36965
|
35
|
1187
|
0
|
34992
|
34
|
Хмельницкая
|
89586
|
56
|
1899
|
3
|
87257
|
16
|
Черкасская
|
82425
|
18
|
1327
|
0
|
80602
|
6
|
Черновицкая
|
80426
|
41
|
1803
|
1
|
78280
|
11
|
Черниговская
|
57973
|
36
|
1354
|
0
|
56108
|
13
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2262601 человек.
- Выздоровели — 2194791.
- Летальных случаев — 53173.