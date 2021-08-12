Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 августа

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 12 августа зафиксировано 1247 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 24 человека, еще 1039 выздоровели. Было проведено 48 051 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

220765

205

5252

2

213231

433

Винницкая

71859

48

1709

0

69722

17

Волынская

62366

16

1205

0

61074

2

Днепропетровская

137068

53

4547

5

131648

40

Донецкая

92267

75

2417

1

89068

90

Житомирская

89085

41

1813

2

86907

8

Закарпатская

62352

18

1611

0

60557

4

Запорожская

105735

57

2460

2

102720

91

Ивано-Франковская

87075

39

2109

0

84710

3

Киевская

128538

40

2780

1

125050

19

Кировоградская

20801

5

863

1

19775

3

Луганская

27517

45

981

0

26053

37

Львовская

138597

61

3701

0

134104

18

Николаевская

70603

37

1871

2

68470

21

Одесская

142691

77

3027

1

138324

98

Полтавская

78538

34

1875

1

76332

13

Ровенская

79884

31

1209

1

78456

4

Сумская

78756

34

1346

0

77019

23

Тернопольская

70565

52

1205

0

68977

11

Харьковская

150164

93

3622

1

145355

24

Херсонская

36965

35

1187

0

34992

34

Хмельницкая

89586

56

1899

3

87257

16

Черкасская

82425

18

1327

0

80602

6

Черновицкая

80426

41

1803

1

78280

11

Черниговская

57973

36

1354

0

56108

13

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2262601 человек.
  • Выздоровели — 2194791.
  • Летальных случаев — 53173.

Реанимолог Борис Брыль рассказал об ухудшении коронавирусной эпидемситуации в Израиле

Реанимолог Борис Брыль рассказал об ухудшении коронавирусной эпидемситуации в Израиле
Следующая публикация