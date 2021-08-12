Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 12 августа зафиксировано 1247 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 24 человека, еще 1039 выздоровели. Было проведено 48 051 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 220765 205 5252 2 213231 433 Винницкая 71859 48 1709 0 69722 17 Волынская 62366 16 1205 0 61074 2 Днепропетровская 137068 53 4547 5 131648 40 Донецкая 92267 75 2417 1 89068 90 Житомирская 89085 41 1813 2 86907 8 Закарпатская 62352 18 1611 0 60557 4 Запорожская 105735 57 2460 2 102720 91 Ивано-Франковская 87075 39 2109 0 84710 3 Киевская 128538 40 2780 1 125050 19 Кировоградская 20801 5 863 1 19775 3 Луганская 27517 45 981 0 26053 37 Львовская 138597 61 3701 0 134104 18 Николаевская 70603 37 1871 2 68470 21 Одесская 142691 77 3027 1 138324 98 Полтавская 78538 34 1875 1 76332 13 Ровенская 79884 31 1209 1 78456 4 Сумская 78756 34 1346 0 77019 23 Тернопольская 70565 52 1205 0 68977 11 Харьковская 150164 93 3622 1 145355 24 Херсонская 36965 35 1187 0 34992 34 Хмельницкая 89586 56 1899 3 87257 16 Черкасская 82425 18 1327 0 80602 6 Черновицкая 80426 41 1803 1 78280 11 Черниговская 57973 36 1354 0 56108 13

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2262601 человек.

Выздоровели — 2194791.

Летальных случаев — 53173.

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