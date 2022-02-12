Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 февраля

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 38 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 12 февраля 2022 года зафиксировано 38 212 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 265 человек, 19 943 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 753 человека, а 74 038 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 501 182 человек;

поправилось – 3 770 769 человек;

летальных исходов – 102 668;

проведено ПЦР-тестов – 18 993 661.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. Всего проведено 31 071 505 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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