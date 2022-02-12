Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 38 тисяч.

В Україні станом на ранок 12 лютого 2022 року зафіксовано 38 212 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 265 осіб, 19 943 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 753 осіб, а 74 038 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 501 182 осіб;

одужало – 3 770 769 осіб;

летальних випадків – 102 668;

проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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