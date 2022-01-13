Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 10 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 13 января 2022 года зафиксировано 10 046 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умер 191 человек, 7 202 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 676 человек, а 102 580 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 727 034 человека;
- поправилось – 3 537 826 человек;
- летальных исходов – 97 928;
- проведено ПЦР-тестов – 17 071 469.
С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. Всего проведено 29 125 670 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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