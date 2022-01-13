COVID-штамм "Омикрон" особенно опасен для невакцинированных — ВОЗ

Глава ВОЗ также заявил о риске появления более опасного COVID-штамма, чем "Омикрон".

Во Всемирной организации здравоохранения считают новый штамм COVID-19 особенно опасным для невакцинированных граждан.

Соответствующее заявление в среду, 12 января, озвучил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает The Guardian.

"Хотя "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание, если сравнить с "Дельтой", он остается опасным вирусом, особенно для тех, кто не имеет прививку", — указал он.

Гебреисус хотел, чтобы к концу сентября 2021 года в каждой стране вакцинировали 10% населения, к концу декабря — 40%, а к середине 2022 года — 70%. Однако, указал глава ВОЗ, 90 стран все еще не достигли 40%, а 36 из них не привили и 10% граждан.

"Мы не можем позволить этому вирусу свободно распространяться и не должны размахивать белым флагом, особенно, когда столько людей вокруг остаются невакцинированными", — добавил он.

По словам Гебреисуса, более 85% населения Африки до сих пор не получили ни одной дозы вакцины против коронавируса. "Мы не сможем положить конец острой фазе пандемии, если не ликвидируем этот разрыв", — подчеркнул глава ВОЗ.

Он также сказал, что "подавляющее большинство" людей, попавших в больницы из-за заболевания COVID-19, не были вакцинированы.

"Больше случаев передачи означает больше госпитализаций, больше смертей, больше людей, которые не работают, в том числе учителей и медицинских работников, и больше риска появления другого варианта, который еще более заразен и смертоносен, чем "Омикрон", — высказался Гебреисус.

Комментируя информацию о том, что количество связанных с коронавирусом смертей во всем мире стабилизировалось на уровне около 50 тысяч в неделю, глава ВОЗ сказал: "Научиться жить с этим вирусом не означает, что мы можем или должны мириться с таким количеством смертей".

Тем временем американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что пандемия COVID-19 пойдет на спад сразу после всплеска нового штамма коронавируса "Омикрон".

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