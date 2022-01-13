Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.

В Україні станом на ранок 13 січня 2022 року зафіксовано 10 046 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померла 191 людина, 7 202 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 676 осіб, а 102 580 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 727 034 особи;

одужало – 3 537 826 осіб;

летальних випадків – 97 928;

проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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