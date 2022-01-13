Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.
В Україні станом на ранок 13 січня 2022 року зафіксовано 10 046 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померла 191 людина, 7 202 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 676 осіб, а 102 580 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 727 034 особи;
- одужало – 3 537 826 осіб;
- летальних випадків – 97 928;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- У Франції зафіксували новий максимум COVID-хворих: яка ситуація в країні
- На новорічні свята у "Борисполі" виявили майже два десятки фальшивих COVID-сертифікатів
- У Бразилії зафіксували перші випадки одночасного зараження грипом і коронавірусом: що відомо