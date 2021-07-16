Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 16 июля зафиксировано 737 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 616 выздоровели. Было проведено 41 590 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
216435
|
224
|
5213
|
1
|
207272
|
172
|
Винницкая
|
71248
|
10
|
1696
|
0
|
69365
|
5
|
Волынская
|
62246
|
10
|
1203
|
0
|
60946
|
5
|
Днепропетровская
|
135988
|
27
|
4469
|
3
|
131047
|
29
|
Донецкая
|
91039
|
37
|
2373
|
0
|
88289
|
49
|
Житомирская
|
88625
|
15
|
1797
|
1
|
86564
|
14
|
Закарпатская
|
62167
|
4
|
1606
|
0
|
60485
|
2
|
Запорожская
|
104863
|
18
|
2450
|
0
|
102165
|
31
|
Ивано-Франковская
|
86753
|
9
|
2104
|
1
|
84565
|
10
|
Киевская
|
127910
|
30
|
2759
|
0
|
124594
|
38
|
Кировоградская
|
20681
|
6
|
853
|
1
|
19706
|
2
|
Луганская
|
26829
|
26
|
960
|
0
|
25636
|
5
|
Львовская
|
137799
|
24
|
3675
|
0
|
133630
|
15
|
Николаевская
|
70183
|
27
|
1857
|
1
|
68164
|
23
|
Одесская
|
141247
|
95
|
2999
|
1
|
137505
|
17
|
Полтавская
|
78091
|
32
|
1868
|
0
|
75984
|
59
|
Ровенская
|
79601
|
8
|
1206
|
0
|
78315
|
11
|
Сумская
|
78132
|
13
|
1332
|
1
|
76523
|
35
|
Тернопольская
|
70117
|
14
|
1203
|
0
|
68842
|
6
|
Харьковская
|
148894
|
26
|
3573
|
2
|
144711
|
29
|
Херсонская
|
36001
|
16
|
1157
|
1
|
34553
|
13
|
Хмельницкая
|
89061
|
5
|
1885
|
1
|
86995
|
14
|
Черкасская
|
81996
|
23
|
1319
|
2
|
80338
|
13
|
Черновицкая
|
80038
|
9
|
1794
|
0
|
78145
|
8
|
Черниговская
|
57661
|
29
|
1351
|
1
|
55942
|
11
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2243605 человек.
- Выздоровели — 2180281.
- Летальных случаев — 52702