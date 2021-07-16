Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 16 июля зафиксировано 737 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 616 выздоровели. Было проведено 41 590 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 216435 224 5213 1 207272 172 Винницкая 71248 10 1696 0 69365 5 Волынская 62246 10 1203 0 60946 5 Днепропетровская 135988 27 4469 3 131047 29 Донецкая 91039 37 2373 0 88289 49 Житомирская 88625 15 1797 1 86564 14 Закарпатская 62167 4 1606 0 60485 2 Запорожская 104863 18 2450 0 102165 31 Ивано-Франковская 86753 9 2104 1 84565 10 Киевская 127910 30 2759 0 124594 38 Кировоградская 20681 6 853 1 19706 2 Луганская 26829 26 960 0 25636 5 Львовская 137799 24 3675 0 133630 15 Николаевская 70183 27 1857 1 68164 23 Одесская 141247 95 2999 1 137505 17 Полтавская 78091 32 1868 0 75984 59 Ровенская 79601 8 1206 0 78315 11 Сумская 78132 13 1332 1 76523 35 Тернопольская 70117 14 1203 0 68842 6 Харьковская 148894 26 3573 2 144711 29 Херсонская 36001 16 1157 1 34553 13 Хмельницкая 89061 5 1885 1 86995 14 Черкасская 81996 23 1319 2 80338 13 Черновицкая 80038 9 1794 0 78145 8 Черниговская 57661 29 1351 1 55942 11

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2243605 человек.

Выздоровели — 2180281.

Летальных случаев — 52702

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