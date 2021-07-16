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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 июля

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 16 июля зафиксировано 737 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 616 выздоровели. Было проведено 41 590 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

216435

224

5213

1

207272

172

Винницкая

71248

10

1696

0

69365

5

Волынская

62246

10

1203

0

60946

5

Днепропетровская

135988

27

4469

3

131047

29

Донецкая

91039

37

2373

0

88289

49

Житомирская

88625

15

1797

1

86564

14

Закарпатская

62167

4

1606

0

60485

2

Запорожская

104863

18

2450

0

102165

31

Ивано-Франковская

86753

9

2104

1

84565

10

Киевская

127910

30

2759

0

124594

38

Кировоградская

20681

6

853

1

19706

2

Луганская

26829

26

960

0

25636

5

Львовская

137799

24

3675

0

133630

15

Николаевская

70183

27

1857

1

68164

23

Одесская

141247

95

2999

1

137505

17

Полтавская

78091

32

1868

0

75984

59

Ровенская

79601

8

1206

0

78315

11

Сумская

78132

13

1332

1

76523

35

Тернопольская

70117

14

1203

0

68842

6

Харьковская

148894

26

3573

2

144711

29

Херсонская

36001

16

1157

1

34553

13

Хмельницкая

89061

5

1885

1

86995

14

Черкасская

81996

23

1319

2

80338

13

Черновицкая

80038

9

1794

0

78145

8

Черниговская

57661

29

1351

1

55942

11

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2243605 человек.
  • Выздоровели — 2180281.
  • Летальных случаев — 52702

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