Народные приметы, обряды и обычаи 16 июля

Если коровы вечером жадно щиплют траву — завтра соберется дождь.

16 июля церковь и верующие чтят память мученика Иакинфа, мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухы, преподобных Анатолия, затворника, в Ближних пещерах и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах, мучеников Мокия и Марка, святого Александра, обители "Неусыпных", святителя Анатолия, Патриарха Константинопольского.

16 июля церковный праздник

Мученики Макар и Мокий жили во времена правления императора Максимилиана и были известны как ревностные христиане. В период организованных гонений были арестованы и язычники пытались заставить их поклоняться идолам.

Согласно преданию, когда святых подводили к жертвеннику, то перед ними вышла маленький ребенок, который стал мешать им и не давала пройти. Тогда язычники жестоко избили ребенка, после чего брать еще больше укрепились в своем убеждении не поклоняться никаким идолам и продолжать славить Иисуса Христа. В результате, их обезглавили и они погибли за веру.

16 июля: народные традиции

В народе этот день "Стожары", "Маков день", "Мокий и Демид". 16 июля сеяли мак, так и день назвали маковым. Это растение считали полезной и добавляли в пищу, а также готовили лекарства.

Семена мака использовали в пищу еще первобытные люди. Археологи находят его во время раскопок неолитических поселений в Швейцарии, у Савойе и Милана в Италии. Как сельскохозяйственную культуру мак выращивали в Вавилоне, Сирии, древней Греции и Рима, Египте. Арабские купцы торговали маком в VII-VIII вв в Индии и Китае.

16 июля: что стоит сделать

Маком наполняли обувь женихом, потому что это считалось защитой от злого глаза. Мак смешивали с кормом для кур, надеясь, что так они будут лучше нестись.

16 июля: что не стоит делать

браться за новые дела;

быть скупым;

отказывать в помощи;

пересаживать растения.

16 июля: украинские народные приметы

Если коровы вечером жадно щиплют траву — завтра соберется дождь.

Коровы мало пьют воды, днем спят — к дождю.

Скот сбивается вместе — на непогоду.

Коровы нехотя и лениво поднимаются днем, когда их выгоняют в стадо, — будет жара.

Гуси валяются в воде, которую им приготовили, — к дождю.

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