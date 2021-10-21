Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 22 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 546 человек, 8 036 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 892 человека, а 251 254 человека вакцинировано против COVID-19. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 701 600 человек;

выздоровели — 2 352 835 человек;

летальных исходов — 62 389;

проведено ПЦР-тестов — 13 781 546.

С начала прививочной кампании привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу — 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 117 165 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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