Коронавирус в Хмельницком: больницы переполнены непривитыми пациентами, самому маленькому больному лишь 7 дней

Коронавирус в Хмельницком: больницы переполнены непривитыми пациентами, самому маленькому больному лишь 7 дней

Ситуация подошла к катастрофической.

В Сеть попали кадры приемного отделения Хмельницкой городской больницы, где более десятка скорых ждут перед больницей, и в каждой из машин — больной коронавирусом.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Медицинский персонал просто не успевает всех принять. А мест в больницах Хмельницкого почти не осталось. Об этом написал в «Фейсбуке» местный глава департамента здравоохранения Борис Ткач.

Одна больница заполнена почти полностью. А в медучреждении, куда собственно и образовалась очередь, — свободными остались только 50 коек.

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В Хмельницкую инфекционную больницу обычно направляют наибольшее количество больных коронавирусом. Но вчера здесь прекратили прием, поскольку все 200 коек оказались заняты. И выписать никого не могли, потому все больные нуждались в кислородной поддержке.

«Больница развернута на 200 коек, на вчера было заполнено 199, позавчера 198 коек. Поступает за сутки от 25 до 30 больных», — говорит директор больницы Нинель Марцун.

Больных, которых не смогли принять в инфекционке, направляли в городскую больницу. И вот собственно оттуда те же кадры, которые облетели соцсети — очереди кареты быстрых у приемного отделения. Медики скорой говорят, такого количества больных не помнят с начала пандемии.

«Увеличились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Кашель, боли в животе, низкая сатурация», — рассказывают медики.

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Ситуация подошла к катастрофической. И вот журналистам ТСН стало известно утром в инфекционной больнице снова понемногу начали принимать пациентов. Двадцать пациентов выписали, но меньше чем за час привезли новых четырех пациентов. Поэтому освободившиеся места моментально заполняются.

«Мы максимально выписали за вчера и открыли сегодня прием. Но до каких пор мы будем принимать, мы не знаем, когда закончатся места, или это будет к обеду или чуть позже», — констатируют в больнице.

И конечно, переполнена реанимация этой больницы. В тяжелом состоянии среди других сейчас здесь беременная 38-летняя женщина. Ситуация классическая, говорят медики, все пациенты не были привиты.

В отличие от предыдущей волны госпитализируют много детей. Самому молодому пациенту лишь 7 дней.

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