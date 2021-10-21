Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 22 тисячі.

В Україні станом на ранок 21 жовтня зафіксовано 22 415 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 546 людей, 8 036 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 892 особи, а 251 254 людини вакциновано проти COVID-19. 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 701 600 осіб;

одужало – 2 352 835 осіб;

летальних випадків – 62 389;

проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 117 165 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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