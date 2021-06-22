Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на меньше тысячу.

В Украине по состоянию на утро 22 июня зафиксирован 296 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 829 выздоровели. Было проведено 17429 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 212370 87 5180 3 202713 53 Винницкая 70997 2 1687 1 68986 16 Волынская 62039 9 1186 1 60238 22 Днепропетровская 135303 14 4401 1 128804 72 Донецкая 90389 0 2329 0 87280 3 Житомирская 88295 3 1782 1 85926 20 Закарпатская 62034 0 1601 0 60074 54 Запорожская 104362 30 2420 0 101212 53 Ивано-Франковская 86606 0 2088 0 84149 37 Киевская 127033 3 2736 0 122746 26 Кировоградская 20569 2 835 0 18914 12 Луганская 26494 3 932 0 25151 0 Львовская 137214 14 3634 0 131718 12 Николаевская 69775 18 1836 3 67408 10 Одесская 140374 17 2963 2 135452 23 Полтавская 77689 14 1842 0 75415 0 Ровенская 79337 5 1204 0 77623 22 Сумская 77718 11 1307 2 75666 17 Тернопольская 69982 5 1196 1 68207 28 Харьковская 148294 6 3488 5 143149 245 Херсонская 35626 7 1123 0 33815 0 Хмельницкая 88769 6 1857 1 86059 6 Черкасская 81565 3 1299 0 79244 27 Черновицкая 79871 18 1789 0 77508 49 Черниговская 57437 19 1338 0 55512 22

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2230142 человека.

Выздоровели — 2152969.

Летальных случаев — 52053.

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