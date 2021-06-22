Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на меньше тысячу.
В Украине по состоянию на утро 22 июня зафиксирован 296 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 829 выздоровели. Было проведено 17429 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
212370
|
87
|
5180
|
3
|
202713
|
53
|
Винницкая
|
70997
|
2
|
1687
|
1
|
68986
|
16
|
Волынская
|
62039
|
9
|
1186
|
1
|
60238
|
22
|
Днепропетровская
|
135303
|
14
|
4401
|
1
|
128804
|
72
|
Донецкая
|
90389
|
0
|
2329
|
0
|
87280
|
3
|
Житомирская
|
88295
|
3
|
1782
|
1
|
85926
|
20
|
Закарпатская
|
62034
|
0
|
1601
|
0
|
60074
|
54
|
Запорожская
|
104362
|
30
|
2420
|
0
|
101212
|
53
|
Ивано-Франковская
|
86606
|
0
|
2088
|
0
|
84149
|
37
|
Киевская
|
127033
|
3
|
2736
|
0
|
122746
|
26
|
Кировоградская
|
20569
|
2
|
835
|
0
|
18914
|
12
|
Луганская
|
26494
|
3
|
932
|
0
|
25151
|
0
|
Львовская
|
137214
|
14
|
3634
|
0
|
131718
|
12
|
Николаевская
|
69775
|
18
|
1836
|
3
|
67408
|
10
|
Одесская
|
140374
|
17
|
2963
|
2
|
135452
|
23
|
Полтавская
|
77689
|
14
|
1842
|
0
|
75415
|
0
|
Ровенская
|
79337
|
5
|
1204
|
0
|
77623
|
22
|
Сумская
|
77718
|
11
|
1307
|
2
|
75666
|
17
|
Тернопольская
|
69982
|
5
|
1196
|
1
|
68207
|
28
|
Харьковская
|
148294
|
6
|
3488
|
5
|
143149
|
245
|
Херсонская
|
35626
|
7
|
1123
|
0
|
33815
|
0
|
Хмельницкая
|
88769
|
6
|
1857
|
1
|
86059
|
6
|
Черкасская
|
81565
|
3
|
1299
|
0
|
79244
|
27
|
Черновицкая
|
79871
|
18
|
1789
|
0
|
77508
|
49
|
Черниговская
|
57437
|
19
|
1338
|
0
|
55512
|
22
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2230142 человека.
- Выздоровели — 2152969.
- Летальных случаев — 52053.