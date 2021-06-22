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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 июня

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло на меньше тысячу.

В Украине по состоянию на утро 22 июня зафиксирован 296 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 829 выздоровели. Было проведено 17429 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

212370

87

5180

3

202713

53

Винницкая

70997

2

1687

1

68986

16

Волынская

62039

9

1186

1

60238

22

Днепропетровская

135303

14

4401

1

128804

72

Донецкая

90389

0

2329

0

87280

3

Житомирская

88295

3

1782

1

85926

20

Закарпатская

62034

0

1601

0

60074

54

Запорожская

104362

30

2420

0

101212

53

Ивано-Франковская

86606

0

2088

0

84149

37

Киевская

127033

3

2736

0

122746

26

Кировоградская

20569

2

835

0

18914

12

Луганская

26494

3

932

0

25151

0

Львовская

137214

14

3634

0

131718

12

Николаевская

69775

18

1836

3

67408

10

Одесская

140374

17

2963

2

135452

23

Полтавская

77689

14

1842

0

75415

0

Ровенская

79337

5

1204

0

77623

22

Сумская

77718

11

1307

2

75666

17

Тернопольская

69982

5

1196

1

68207

28

Харьковская

148294

6

3488

5

143149

245

Херсонская

35626

7

1123

0

33815

0

Хмельницкая

88769

6

1857

1

86059

6

Черкасская

81565

3

1299

0

79244

27

Черновицкая

79871

18

1789

0

77508

49

Черниговская

57437

19

1338

0

55512

22

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2230142 человека.
  • Выздоровели — 2152969.
  • Летальных случаев — 52053.

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