Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячу.
В Україні станом на ранок 22 червня зафіксовано 296 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 21 людина, ще 829 одужали. Було проведено 17 429 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
212370
|
87
|
5180
|
3
|
202713
|
53
|
Вінницька
|
70997
|
2
|
1687
|
1
|
68986
|
16
|
Волинська
|
62039
|
9
|
1186
|
1
|
60238
|
22
|
Дніпропетровська
|
135303
|
14
|
4401
|
1
|
128804
|
72
|
Донецька
|
90389
|
0
|
2329
|
0
|
87280
|
3
|
Житомирська
|
88295
|
3
|
1782
|
1
|
85926
|
20
|
Закарпатська
|
62034
|
0
|
1601
|
0
|
60074
|
54
|
Запорізька
|
104362
|
30
|
2420
|
0
|
101212
|
53
|
Івано-Франківська
|
86606
|
0
|
2088
|
0
|
84149
|
37
|
Київська
|
127033
|
3
|
2736
|
0
|
122746
|
26
|
Кіровоградська
|
20569
|
2
|
835
|
0
|
18914
|
12
|
Луганська
|
26494
|
3
|
932
|
0
|
25151
|
0
|
Львівська
|
137214
|
14
|
3634
|
0
|
131718
|
12
|
Миколаївська
|
69775
|
18
|
1836
|
3
|
67408
|
10
|
Одеська
|
140374
|
17
|
2963
|
2
|
135452
|
23
|
Полтавська
|
77689
|
14
|
1842
|
0
|
75415
|
0
|
Рівненська
|
79337
|
5
|
1204
|
0
|
77623
|
22
|
Сумська
|
77718
|
11
|
1307
|
2
|
75666
|
17
|
Тернопільська
|
69982
|
5
|
1196
|
1
|
68207
|
28
|
Харківська
|
148294
|
6
|
3488
|
5
|
143149
|
245
|
Херсонська
|
35626
|
7
|
1123
|
0
|
33815
|
0
|
Хмельницька
|
88769
|
6
|
1857
|
1
|
86059
|
6
|
Черкаська
|
81565
|
3
|
1299
|
0
|
79244
|
27
|
Чернівецька
|
79871
|
18
|
1789
|
0
|
77508
|
49
|
Чернігівська
|
57437
|
19
|
1338
|
0
|
55512
|
22
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 230 142 особи.
- Одужало – 2 152 969.
- Летальних випадків – 52 053.