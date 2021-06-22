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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячу.

В Україні станом на ранок 22 червня зафіксовано 296 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 21 людина, ще 829 одужали. Було проведено 17 429 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

212370

87

5180

3

202713

53

Вінницька

70997

2

1687

1

68986

16

Волинська

62039

9

1186

1

60238

22

Дніпропетровська

135303

14

4401

1

128804

72

Донецька

90389

0

2329

0

87280

3

Житомирська

88295

3

1782

1

85926

20

Закарпатська

62034

0

1601

0

60074

54

Запорізька

104362

30

2420

0

101212

53

Івано-Франківська

86606

0

2088

0

84149

37

Київська

127033

3

2736

0

122746

26

Кіровоградська

20569

2

835

0

18914

12

Луганська

26494

3

932

0

25151

0

Львівська

137214

14

3634

0

131718

12

Миколаївська

69775

18

1836

3

67408

10

Одеська

140374

17

2963

2

135452

23

Полтавська

77689

14

1842

0

75415

0

Рівненська

79337

5

1204

0

77623

22

Сумська

77718

11

1307

2

75666

17

Тернопільська

69982

5

1196

1

68207

28

Харківська

148294

6

3488

5

143149

245

Херсонська

35626

7

1123

0

33815

0

Хмельницька

88769

6

1857

1

86059

6

Черкаська

81565

3

1299

0

79244

27

Чернівецька

79871

18

1789

0

77508

49

Чернігівська

57437

19

1338

0

55512

22

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 230 142 особи.
  • Одужало – 2 152 969.
  • Летальних випадків –  52 053.

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