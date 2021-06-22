Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячу.

В Україні станом на ранок 22 червня зафіксовано 296 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 21 людина, ще 829 одужали. Було проведено 17 429 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 212370 87 5180 3 202713 53 Вінницька 70997 2 1687 1 68986 16 Волинська 62039 9 1186 1 60238 22 Дніпропетровська 135303 14 4401 1 128804 72 Донецька 90389 0 2329 0 87280 3 Житомирська 88295 3 1782 1 85926 20 Закарпатська 62034 0 1601 0 60074 54 Запорізька 104362 30 2420 0 101212 53 Івано-Франківська 86606 0 2088 0 84149 37 Київська 127033 3 2736 0 122746 26 Кіровоградська 20569 2 835 0 18914 12 Луганська 26494 3 932 0 25151 0 Львівська 137214 14 3634 0 131718 12 Миколаївська 69775 18 1836 3 67408 10 Одеська 140374 17 2963 2 135452 23 Полтавська 77689 14 1842 0 75415 0 Рівненська 79337 5 1204 0 77623 22 Сумська 77718 11 1307 2 75666 17 Тернопільська 69982 5 1196 1 68207 28 Харківська 148294 6 3488 5 143149 245 Херсонська 35626 7 1123 0 33815 0 Хмельницька 88769 6 1857 1 86059 6 Черкаська 81565 3 1299 0 79244 27 Чернівецька 79871 18 1789 0 77508 49 Чернігівська 57437 19 1338 0 55512 22

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 230 142 особи.

Одужало – 2 152 969.

Летальних випадків – 52 053.

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