Спека і грози: синоптики спрогнозували погоду на 22 червня

Температура прогріється до 30 градусів.

У вівторок, 22 червня, українцям варто бути готовим до дощу зі спекою, середня денна температура повітря становитиме +30...+32 градуси.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Найпрохолодніше" буде на Півдні - повітря там прогріється до +24...+26 градусів, а от найтепліше – на Луганщині. Там синоптики обіцяють до +36 градусів.

Більшість регіонів України потерпатимуть від грози. За даними синоптиків, без опадів буде лише на Півночі та Сході.

У Києві упродовж дня також пануватиме сонячна погода. Там прогнозують до + 32 градусів.

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