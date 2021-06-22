Спека і грози: синоптики спрогнозували погоду на 22 червня

Температура прогріється до 30 градусів.
У вівторок, 22 червня, українцям варто бути готовим до дощу зі спекою, середня денна температура повітря становитиме +30...+32 градуси.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Найпрохолодніше" буде на Півдні - повітря там прогріється до +24...+26 градусів, а от найтепліше – на Луганщині. Там синоптики обіцяють до +36 градусів.
Більшість регіонів України потерпатимуть від грози. За даними синоптиків, без опадів буде лише на Півночі та Сході.
У Києві упродовж дня також пануватиме сонячна погода. Там прогнозують до + 32 градусів.