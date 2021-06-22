Жара и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на 22 июня

Температура прогреется до 30 градусов.
Во вторник, 22 июня, украинцам стоит быть готовым к дождю с жарой, средняя дневная температура воздуха составит +30... + 32 градуса.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Прохладные" будет на юге — воздух там прогреется до +24 ... + 26 градусов, а вот теплее всего — на Луганщине. Там синоптики обещают до +36 градусов.
Большинство регионов Украины будут страдать от грозы. По данным синоптиков, без осадков будет только на севере и востоке.
В Киеве в течение дня также будет царить солнечная погода. Там прогнозируют до +32 градусов.