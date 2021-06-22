У Миколаївській області в потрійній аварії загинуло двоє людей

У лікарні опинилось п’ятеро людей.

Смертельна автотроща на Миколаївщині - на трасі у напрямку Одеси не розминулися три легковики і тягач із цистерною.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Двоє людей загинули, ще п'ятьох - довелося шпиталізувати. Серед них і двоє дітей.

Також читайте Аварія автоцистерни заблокувала рух на трасі Київ-Чоп

За словами очевидців, автомобіль «Черрі» з невідомих причин вискочив на зустрічну смугу і лобом у лоб врізався у вантажівку. Від потужного удару легковик зім'яло і відкинуло назад в його смугу. Водій і пасажирка "Черрі" загинули на місці.

Ще два легковики зіткнулися через те, що намагалися зманеврувати на швидкості і об'їхати місце ДТП.

Рух на трасі в районі аварії був практично заблокований - утворилися величезні затори в обох напрямках, поліція пропускала транспорт в реверсному режимі.

Новини України: в Миколаївській області сталась смертельна автотроща на трасі у напрямку Одеси

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання