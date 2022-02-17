Красная нить на руке: как правильно носить оберег для защиты

Красная нить на руке: зачем ее носить и как это правильно делать? / pixabay.com

Сегодня у многих людей можно увидеть браслет в виде красной нити. Даже звезды охотно носят такой оберег на запястье. Что значит красная нить на руке, как ее правильно носить и кому нельзя одевать читайте в материале ТСН.ua.

Красная нить на руке: что она значит и от чего защищает

Красная нить присутствует в разных культурах мира. Найти его можно также и в истории древних славян. Но наиболее популярен этот оберег в Израиле. Здесь даже существует легенда, что красная нить была найдена на гробнице израильтянки Рахиль, которую последователи кабалы считают праматерью человечества.

А что значит красная нить на руке? Это мощный оберег, играющий роль своеобразного щита, защищая человека от негативной энергии, которая может проникнуть в него. Также считается, что красная нить на руке помогает ее обладателю обрести счастливую судьбу.

Древние славяне видели в красной нити из натуральной шерсти оберег от поделки и сглаза. Была легенда, что Лыбидь научила украшать ворота красной нитью, чтобы защитить от недругов свою семью.

На Востоке красная нить на запястье помогает забеременеть. Считается, что если девушка носит такую, то она показывает духам плодородия, что готова продолжить род. А встречные обязательно отводят взгляд от нее, чтобы не сглазить.

Красная нить: на какой руке нужно носить для защиты

Красная нить на руке: как правильно носить? / pixabay.com

Единого мнения в этом вопросе нет. В разных культурах правила относительно того, на какой руке носится красная нить для защиты, различаются:

на Востоке красная нить должна быть на правой руке, считается, что это притягивает благополучие и везение;

древние славяне связывали ее на левую руку, чтобы защититься от нечисти, а на правую, чтобы привлечь удачу;

согласно учению Каббалы красная нить должна носиться на левой руке, ведь так положительной энергии легче попасть в сердце человека.

А вот индусы считают, что красная нить будет работать вне зависимости от того, на какой руке ее носить. Главное, прочесть мантру в правильное время (с 3 до 4 утра).

Красная нить на руке: как завязать амулет и кто это должен делать

Красная нить на руке: как завязать? / pixabay.com

Считается, чтобы красная нить на руке работала верно и защищала от зла, завязать ее на запястье должен только близкий человек: мама, брат или сестра, дочь, любимый человек, друг или подруга. При этом нужно обязательно прочесть молитву своему ангелу охраннику. Слова произносит и тот человек, которому завязывают красную нить, и тот, кто это делает. А вот маленькому ребенку завязывают красную нить только два человека: мама или крестная.

А если вы решили купить красную нить в каком-нибудь религиозном месте, к ней обязательно дадут еще и бумажку с особыми словами. Они также служат оберегом. В этом случае можно красную нить можно попросить завязать по-настоящему религиозного человека, который далек от всего мирского.

Красная нить на руке: можно ли завязывать самому

Можно ли завязать красную нить самостоятельно? / pixabay.com

Вы можете завязать красную нить самостоятельно, и она не потеряет своих защитных сил. Но сделать это не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Поэтому перед ритуалом следует потренироваться с обычной нитью. Чтобы красная нить на руке принесла только позитив, необходимо запомнить следующие шаги ритуала завязывания:

зажгите свечу; красная нить должна быть завязана на семь узков;

не забывайте произносить молитву ангелу-хранителю, пока завязываете оберег;

прижгите концы нити огнем от свечи.

Интересно, что китайцы считают, что красная нить связывает тех, кому судьбой суждено было встретиться. Возможно, именно после завязывания оберега вы найдете свою вторую половинку.

Красная нить на руке: кому нельзя носить

Красная нить на руке приносит в жизнь счастье, удачу, благополучие, но носить ее можно не всем. В Кабале четко описано, кому противопоказано завязывать красную нить:

агрессивным и конфликтным людям, у которых часто меняется настроение;

людям, часто впадающим в апатию или депрессию, в эзотерике считают, что они имеют слабую ауру и почти не чувствительны к внешним потокам энергии;

гипертоникам и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь у них может подняться артериальное давление, что приведет к усиленному сердцебиению.

Красная нить на руке: как сделать самостоятельно?

Красная нить на руке: как сделать? / Pexels

Чтобы изготовить красную нить для защиты, необходимо взять три нити красного цвета и сплести косичку. Такой оберег нужно носить до двух недель, не снимая. Затем можно снять. Но не длиннее, чем на 1-2 дня. Затем красная нить может утратить свою силу.

Наверное, многие встречали красные нити на руку с разными символами. Они усиливают действие оберега и действуют на определенную область жизни человека. К примеру, если вы хотите получить удачу, красная нить на руке должна содержать подвеску с трилистником, а для защиты от неприятных ситуаций лучше взять "подкову".

Что делать, если красная нить на руке порвалась или потерялась?

Что делать, если красная нить потерялась, порвалась? / pixabay.com

Если вы потеряли красную нить, не стоит переживать. Это означает, что амулет оградил вас от болезни или проблемной ситуации.

Если вы нашли красную нить, ни в коем случае не надевайте ее на себя. Такой оберег заказывается индивидуально для конкретного человека. Красная нить может "передать" вам энергию чужака или даже "отдать" его проблеме.

Если красная нить вдруг порвалась, тоже не нужно беспокоиться. Это не значит ничего плохого. Просто амулет уже утратил всю свою силу. Теперь его можно сжечь или закопать там, где никто не найдет оберег.