Крымский потоп дошел до Симферополя: дома затопило, машины "плывут"

Административный центр оккупированного Крыма накрыл мощный ливень.

В послеобеденное время в четверг, 19 августа, сильный ливень с градом пронесся по центральной части незаконно аннексированного Крыма. Как сообщает российское издание "КП", в Симферополе в течение 2 часов выпало 57 мм осадков — это 130% месячной нормы.

По словам очевидцев, которые публикуют в соцсетях видео потопа, вода затопила центр города, район Кубанского рынка, а больше всего — район железнодорожного вокзала. В некоторых местах вместе с дождем выпал град, но значительных повреждений не причинил.

В аэропорту Симферополя из-за непогоды задержали прилет девяти самолетов.

По данным местных синоптиков, в пятницу, 20 августа, на оккупированном полуострове ожидаются сильные дожди и грозы в связи с прохождением холодного фронта.

Напомним, ранее трассу "Таврида", которая ведет от построенного оккупантами Крымского моста в Севастополь, полностью залило водой.

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