Кто в Украине нарушает языковой закон – отчет омбудсмена

Тарас Креминь напомнил, что языком постоянных музейных экспозиций во всех областях Украины государственный.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, где именно в 2022 году нарушался языковой закон. По его словам, он получил 43 обращения о возможных нарушениях языкового закона в сфере культуры в 2022 году.

Об этом говорится в ежегодном отчете омбудсмена.

Он отметил, что в 2021 году ситуация была схожей. Тогда обращений было 45 человек.

"В 2022-м жалобы касались деятельности театров (8 сообщений), музеев (4), сферы кино (6), туризма (16) и других культурно-художественных мероприятий (9). Наибольшее количество представлений на негосударственном языке проходило в Одесском (48, 6%) и Харьковской (43,9%) областях. Полномасштабное вторжение изменило отношение большинства украинцев как к себе, так и к собственной культуре", – отметил омбудсмен.

В 2022 году языковой закон нарушался в следующих областях:

Днепропетровской;

Закарпатской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Харьковской;

Хмельницкий;

и городе Киев.

По информации областных военных администраций, Харьковский государственный академический театр кукол им. В.А. Афанасьева, Харьковский театр для детей и юношества, Одесский академический областной театр кукол показывали части представлений на государственном языке, только соблюдали формальные требования и переводили текст с помощью титров.

"Перевод детских спектаклей с помощью титрования малоэффективный, даже абсурдный, учитывая, что дети, даже имея большое желание, вряд ли успеют (смогут) одновременно читать и следить за действиями на сцене", — отметил омбудсмен.

Кремень напомнил, что языком постоянных музейных экспозиций во всех областях Украины государственный. Экспонаты демонстрируют зрителям также на английском, польском, немецком, французском и болгарском языках.

Высокие показатели применения государственного языка характерны для проведения музейных экскурсий. Всего в 2022 году в музеях было проведено 73 255 экскурсий, из них 72 287 – на украинском, что составляет 98,7%.

Нарушений языкового закона во время проведения экскурсий больше всего было в следующих заведениях:

Одесский художественный музей – 33,6% (199);

музей Леопольда Левицкого (Тернопольская обл.) – 33,3% (6);

Музей Береговщины Береговского городского совета (Закарпатская область) – 29,8% (17);

Коммунальное учреждение "Одесский литературный музей" – 20,6% (39).

"Библиотеки избавляются от книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, а также физически изношенных и морально устаревших, в частности периода СССР," — добавил Креминь.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь обжаловал решение суда об отмене штрафа для мэра Харькова Игоря Терехова.

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