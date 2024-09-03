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Курс валют на 4 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 4 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 4 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 17 копеек и составляет 41,26 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,26 (+17 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,54 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,64 (+1 коп.)

Ранее мы писали о том, что доллар продолжает щекотать нервы украинцев: после его удорожания в июле почти до 42 гривен за доллар и последующего за этим десятидневного падения курса, в начале августа американская валюта снова начала повышаться в цене.

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