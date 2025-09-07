В КГВА опровергли информацию о третьем погибшем в Киеве

Последствия атаки по Киеву 7 сентября / © Associated Press

В Киеве в результате ночной атаки российских войск погибло уже три человека, поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели работают на местах попадания.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

«Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным. Поисково-спасательная операция продолжается», — сообщил он.

По состоянию на 10:00 было подтверждено 20 пострадавших от российской атаки по Киеву.

Позже Ткаченко написал, что информация о третьем погибшем не подтвердилась.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью, ночью 7 сентября Россия нанесла самый масштабный с начала полномасштабной войны воздушный удар по Украине, применив 818 средств поражения, включая дроны, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 90% атакующих целей. В Киеве погибли два человека, еще 18 ранены, повреждены многоэтажки и Кабмин. В Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой и Херсонской областях также есть пострадавшие, разрушения зданий и пожары.