В КГВА опровергли информацию о третьем погибшем в Киеве
В столице в результате ночного есть погибшие и раненые.
В Киеве в результате ночной атаки российских войск погибло уже три человека, поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели работают на местах попадания.
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.
«Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным. Поисково-спасательная операция продолжается», — сообщил он.
По состоянию на 10:00 было подтверждено 20 пострадавших от российской атаки по Киеву.
Позже Ткаченко написал, что информация о третьем погибшем не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью, ночью 7 сентября Россия нанесла самый масштабный с начала полномасштабной войны воздушный удар по Украине, применив 818 средств поражения, включая дроны, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 90% атакующих целей. В Киеве погибли два человека, еще 18 ранены, повреждены многоэтажки и Кабмин. В Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой и Херсонской областях также есть пострадавшие, разрушения зданий и пожары.