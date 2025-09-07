Не выдержал давления: премьер Японии уходит в отставку

Исиба Сигеру / © Associated Press

Премьер-министр Японии Исиба Сигеру заявил, что уйдет с поста руководителя правительства. О своем решении он объявил после недель растущего давления по его отставке из-за провальных результатов на выборах.

Об этом пишет CNBC.

«Я принял тяжелое решение уйти в отставку», — сказал Исиба во время брифинга.

По его словам, он «сильно хочет», чтобы члены его Либерально-демократической партии (ЛДП) преодолели «сложный раскол» в партии. Исиба добавил, что думал об отставке еще с прошлогодних выборов, но это был вопрос поиска правильного времени, а объявить о своей отставке он смог после достижения прогресса в торговом соглашении с США.

В преддверии ЛДП опубликовала отчет о причинах потери мест на выборах в верхнюю палату парламента в июле. Поражение там объясняют отсутствием поддержки мер, направленных на укрощение инфляции, политическими скандалами и слабой мобилизацией молодых избирателей.

ЛДП стремится провести новую гонку за лидерство в ближайшие дни. Эта политическая сила, долго доминировавшая, потеряла контроль над нижней палатой после досрочных выборов в октябре прошлого года, а затем не смогла набрать 248 мест, необходимых для верхней палаты в июле этого года.

Шигер Исиба стал премьером Японии 1 октября 2024 года, его задачей было повысить доверие к партии. До этого он возглавлял Минобороны.