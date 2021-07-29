Лесные пожары в Турции: есть ли среди пострадавших украинцы

Лесные пожары в Турции: есть ли среди пострадавших украинцы

По информации украинских консулов, лесные пожары в турецкой Анталии сейчас не несут угрозы курортам.

Украинцев среди пострадавших в лесных пожарах в Турции нет. В Министерство иностранных дел никто не обращался.

Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет РБК-Украина.

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Отмечается, что официально нет никаких данных о пострадавших украинских туристах.

"Пока еще не обращались наши туристы. Пострадавших, по крайней мере официально, пока нет. Эвакуация пока не планируется, так как сейчас потребности в ней нет", — сообщили в МИД.

Напомним:

В Турции начали расследование причин масштабных лесных пожаров , которые накануне вспыхнули в курортной провинции Анталья.

которые накануне вспыхнули в курортной провинции Анталья. Местные СМИ озвучивают версию возгорания на свалке. В то же время местные власти заявляют — гореть начало одновременно в четырех разных местах и это кажется подозрительным. На данный момент огонь в провинции локализован. Опасности для курортов Анталии и Сиде, уверяют спасатели, нет.

Новости мира: в Турции расследуют причины масштабных лесных пожаров

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