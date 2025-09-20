Лето прощается: какой будет погода в Украине в выходные

Какая будет погода в Украине в выходные / © Pixabay

В Украине в субботу и воскресенье 20-21 сентября без осадков, лишь в субботу днем в восточных областях ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 8-15 °; днем 20 сентября 19-24 °, в Закарпатье, Прикарпатье и Одесщине до 27 °.

Также 21-22 сентября в Украине 22-29 °.

Напомним, ближайшие выходные станут последними по-летнему теплыми с температурами днем 25-27°C. А уже с 25 сентября осень резко напомнит о себе.