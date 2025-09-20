- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Лето прощается: какой будет погода в Украине в выходные
В Украине 20-21 сентября без осадков.
В Украине в субботу и воскресенье 20-21 сентября без осадков, лишь в субботу днем в восточных областях ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.
Температура ночью 8-15 °; днем 20 сентября 19-24 °, в Закарпатье, Прикарпатье и Одесщине до 27 °.
Также 21-22 сентября в Украине 22-29 °.
Напомним, ближайшие выходные станут последними по-летнему теплыми с температурами днем 25-27°C. А уже с 25 сентября осень резко напомнит о себе.