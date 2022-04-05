Материальная помощь семьям военных во время войны / pixabay.com

Материальная помощь семьям военных во время войны

Материальная помощь семьям военных во время войны

ТСН.ua рассказывает все, что нужно знать о получении финансовой помощи семьям военных во время войны.

Практически с первых дней российского вторжения в Украину Кабинет министров принял решение о помощи семьям военнослужащих ВСУ материально. На какую помощь могут рассчитывать родственники военнослужащего:

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ежемесячное денежное довольствие тех военнослужащих, которые попадут в плен или пропадут без вести (кроме тех случаев, когда военный сдался в плен сам);

военнослужащие (проходящие службу по контракту, находящиеся на кадровой службе или по призыву), переезжающие в другой населенный пункт в связи со службой, получают подъемную помощь — месячное денежное довольствие на военнослужащего + 50% месячного денежного довольствия на каждого члена семьи, который также переезжает с ним;

денежное пособие для оздоровления военнослужащего и государственная помощь военным и их семьям;

в учреждениях охраны ВСУ члены семей военнослужащих могут платить только 50% стоимости медицинского обслуживания;

возможность получения льготного санаторно-курортного исцеления;

50% скидки на оплату коммунальных услуг или жилья.

Также родственники военнослужащих ВСУ, погибших при выполнении боевых действий, получат от государства 15 млн гривен помощи. Сумма будет поделена между всеми получателями на равные части.