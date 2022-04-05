Матеріальна допомога сім'ям військових під час війни / pixabay.com

Матеріальна допомога сім'ям військових під час війни

Матеріальна допомога сім'ям військових під час війни

ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати про отримання фінансової допомоги сім'ям військових під час війни.

Практично від перших днів російського вторгнення до України Кабінет міністрів прийняв рішення допомогати сім'ям військовослужбовців ЗСУ матеріально. Тож, на яку допомогу можуть розраховувати родичі військовослужбовця:

Також читайте Грошова допомога українським сім'ям: хто отримає і що потрібно робити

щомісячне грошове забезпечення тих військовослужбовців, які потраплять в полон чи зникнуть безвісти (крім тих випадків, коли військовий здався в полон сам);

військовослужбовці (які проходять службу за контрактом, перебувають на кадровій службі чи за призовом), які переїжджають в інший населений пункт у зв'язку зі службою, отримують підйомну допомогу - місячне грошове забезпечення на військовослужбовця + 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена родини, який також переїжджає з ним;

грошова допомога для оздоровлення військовослужбовця та державна допомога військовим і їхнім родинам;

у закладах охорони ЗСУ члени сімей військовослужбовців можуть платити лише 50% вартості медичного обслуговування;

можливість отримання пільгового санаторно-курортного лікування;

50% знижки на оплату комунальних послуг чи житла.

Також родичі військовослужбовців ЗСУ, які загинули під час виконання бойових дій, отримають від держави 15 млн гривень допомоги. Сума буде поділена між всіма одержувачами на рівні частини.