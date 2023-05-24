Медведчук больше не сможет заниматься адвокатской деятельностью

Работа по лишению права заниматься адвокатской деятельностью началась еще в 2016 году.

У кума Путина Медведчука отняли право на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом рассказал основатель адвокатского бюро "Титикало и партнеры" Роман Титикало.

"Только что дисциплинарная палата КГКА Киевской области удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью", — Роман Титикало.

Он также добавил, что победила историческая справедливость. В то же время работа по лишению Медведчука права заниматься адвокатской деятельностью началась еще в 2016 году.

Напомним, что в Киев приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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