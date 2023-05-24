В Гайане девушка из-за мобильного телефона убила 19 человек

19 человек погибли от пожара в общежитии школы-интерната, которое, по мнению следователей, подожгла одна из учениц, взбешенная тем, что у нее отобрали мобильный телефон.

Трагедия произошла в Гайане в Южной Америке, информирует AP News.

Советник по национальной безопасности Джеральд Гувейя заявил, что ранее 14-летнюю студентку наказали в школе за отношения со старшим ее мужем. Тогда девушка пригрозила устроить пожар в общежитии, а позже подожгла ванную комнату.

Пожар охватил все общежитие, здание которого было деревянным. На момент пожара в здании находились 57 учеников.

"Она сделала это из любви к ним. Она чувствовала, что должна была это сделать, потому что многие из них покидают здание ночью, чтобы общаться.

Это очень печальная ситуация, но государство собирается работать со студентами и их семьями, чтобы оказать им всю необходимую поддержку», – сказал Джеральд Гувейя.

Девушки, которым удалось уцелеть, рассказали, что проснулись ночью от криков. Дверь и окна были закрыты, поэтому они оказались в ловушке. В результате пожара 19 человек погибли, еще 9 были доставлены в больницу.

Почти все погибшие были представительницами коренных народов в возрасте от 12 до 18 лет из отдаленных деревень. В результате пожара также погиб пятилетний сын руководительницы общежития, которая в панике не смогла найти ключ, чтобы выпустить детей из горящего здания общежития.

Подозреваемая в поджоге также находится в больнице из-за полученных ожогов. После лечения она будет содержаться в тюрьме для несовершеннолетних. Также правоохранители планируют открыть дело против мужчины, которому завел роман с девушкой, поскольку ей еще не исполнилось 16 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Новой Зеландии Веллингтоне произошел масштабный пожар в хостеле. Известно о 6 погибших, 11 человек – пропавших без вести.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Австрии разразился скандал из-за речи Адольфа Гитлера в поезде.

Читайте также: