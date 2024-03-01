Местами дождь, а кое-где до +16: погода на выходные, 2-3 марта

Какой будет погода в Украине на выходных.

В Украине, в субботу, 2 марта – без осадков. Лишь в Карпатах местами небольшой дождь.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В течение дня +7+12, на западе +12+16 градусов.

В воскресенье, 3 марта, похолодает: днем ожидается +4+9, на западе до +7+13 градусов. Дожди возможны в западных областях, на остальной территории Украины в воскресенье — без осадков.

Ветер в Украине выходными будет с юго-востока, в восточных областях возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

В Киеве в субботу и воскресенье будет преобладать сухая погода. Так, в столице 2 марта ожидается днем около +9 градусов, а воскресенье будет прохладнее – +5, +6 градусов.

Напомним, на выходные ожидаются сильные магнитные бури.

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