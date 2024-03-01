Місцями дощ, а подекуди до +16: погода на вихідні, 2-3 березня

Якою буде погода в Україні на вихідних.

В Україні, у суботу, 2 березня – без опадів. Лише в Карпатах місцями невеликий дощ.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня +7+12, на заході +12+16 градусів.

У неділю, 3 березня, трохи похолодає: вдень очікується +4+9, на заході до +7+13 градусів. Дощі ймовірні у західних областях, на решті території України в неділю – без опадів.

Вітер в Україні вихідними буде із південного сходу, в східних областях можливі сильні пориви до 15-20 м/с.

У Києві в суботу та неділю переважатиме суха погода. Так, у столиці 2 березня очікується вдень близько +9 градусів, а неділю буде прохолодніше – +5, +6 градусів.

Нагадаємо, на вихідні очікуються сильні магнітні бурі.

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