Министр экономики сообщил, сколько безработных содержит один официально трудоустроенный украинец

В Украине за счет государственных средств содержится почти 11 миллионов безработных.

В Украине один человек, который официально работает, содержит двоих безработных.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Более того годовой оборот зарплаты в конвертах в стране оценивают почти в полтриллиона гривен. Такие данные накануне озвучил министр экономики Алексей Любченко. По его словам, в Украине за счет государственных средств содержится почти 11 миллионов безработных и свыше 11 миллионов пенсионеров. А выплаты эти осуществляют за счет налогов.

Напомним, с 1 июля в Украине проводятся проверки предприятий на счет официального трудоустройства сотрудников. В случае выявления нарушений трудовых отношений предпринимателям грозит штраф в 60 тысяч гривен.

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