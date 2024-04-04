Мощная атака беспилотников на Харьков: главные новости ночи 4 апреля 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

В Харькове прогремели взрывы Читать далее –>

В Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС Читать далее –>

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки кафиров на Харьков Читать дальше –>

Из-под завалов в Харькове спасатели достали живого мужчину — соцсети Читать далее –>

Стало известно, кем были погибшие работники ГСЧС в результате вражеской атаки на Харьков Читать далее –>

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