Мощная атака беспилотников на Харьков: главные новости ночи 4 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Харькове прогремели взрывы Читать далее –>
- В Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС Читать далее –>
- По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки кафиров на Харьков Читать дальше –>
- Из-под завалов в Харькове спасатели достали живого мужчину — соцсети Читать далее –>
- Стало известно, кем были погибшие работники ГСЧС в результате вражеской атаки на Харьков Читать далее –>
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