Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мощная атака беспилотников на Харьков: главные новости ночи 4 апреля 2024 года

Мощная атака беспилотников на Харьков: главные новости ночи 4 апреля 2024 года

Харьков испытал сильную атаку беспилотников ночью / Фото: Суспільне

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове прогремели взрывы Читать далее –>
  • В Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС Читать далее –>
  • По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки кафиров на Харьков Читать дальше –>
  • Из-под завалов в Харькове спасатели достали живого мужчину — соцсети Читать далее –>
  • Стало известно, кем были погибшие работники ГСЧС в результате вражеской атаки на Харьков Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация