Над Киевом дроны устроили парад знамен боевых бригад ВСУ

На сегодняшний день собрано почти миллиард гривен и полтысячи дронов, которыми армейцы уже пользуются.

Ко Дню Независимости над Киевом пролетела колонна дронов, которая несла знамена боевых бригад Вооруженных Сил Украины, говорится в ТСН.

А возглавлял полет государственный флаг площадью 260 квадратных метров. Именно тот, который в прошлом году, в этот же день развевался над Авдеевкой.

Пролет организован по инициативе платформы UNITED24, в рамках сбора на "Армию дронов", чтобы напомнить об их важной роли в войне. А еще конечно, чтобы поблагодарить всех наших защитников.

К слову, благодаря UNITED24, на сегодняшний день собрано почти миллиард гривен и полтысячи дронов, которыми армейцы уже пользуются.

Украинский стартап Reface и фандрейзинговая платформа UNITED24 также организуют виртуальное Ход Независимости, к которому может присоединиться каждый из любой точки мира. Для участия нужно создать персонализированное видео на фоне украинских городов за взнос от 24$.

Для воплощения идеи организаторы используют технологию замены лиц Reface. На веб-странице проекта пользователь может скачать фотографии себя, своих друзей или известных людей, выбрать украинский город для действа, сгенерировать видео и поделиться им в соцсетях. Видео можно создать на фоне 16 украинских городов, включая Донецк, Симферополь, Херсон и другие.

Виртуальная Хода Независимости – благотворительный проект. Создать видео и внести вклад можно до 31 августа на платформе Reface.fund. Все собранные средства будут направлены на закупку автомобилей экстренной медицинской помощи.

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