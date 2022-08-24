Над Києвом дрони влаштували парад знамен бойових бригад ЗСУ

На сьогодні зібрано майже мільярд гривень і пів тисячі дронів, якими армійці уже користуються.

До Дня Незалежності над Києвом пролетіла колона дронів, що несла знамена бойових бригад Збройних Сил України, йдеться в ТСН.

А очолював політ державний прапор, площею 260 квадратних метрів. Саме той, який торік, цього ж дня майорів над Авдіївкою.

Проліт організовано за ініціативи платформи UNITED24, у межах збору на «Армію дронів», аби нагадати про їх важливу роль у війні. А ще звісно, аби подякувати усім нашим захисникам.

До слова, завдяки UNITED24, на сьогодні зібрано майже мільярд гривень і пів тисячі дронів, якими армійці уже користуються.

Український стартап Reface та фандрейзингова платформа UNITED24 також організовують віртуальну Ходу Незалежності, до якої може долучитися кожен із будь-якої точки світу. Для участі потрібно створити персоналізоване відео на тлі українських міст за внесок від 24 $.

Для втілення ідеї організатори використовують технологію заміни облич Reface. На вебсторінці проєкту користувач може завантажити фото себе, своїх друзів або відомих людей, вибрати українське місто для дійства, згенерувати відео та поділитися ним у соцмережах. Відео можна створити на тлі 16 українських міст, серед яких Донецьк, Сімферополь, Херсон та інші.

Віртуальна Хода Незалежності — благодійний проєкт. Створити відео та зробити внесок можна до 31 серпня на платформі Reface.fund. Усі зібрані кошти будуть направлені на закупівлю автівок екстреної медичної допомоги.

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