На Тернопольщине срубленное дерево убило 29-летнего мужчину

Житель села получил смертельную травму во время санитарной рубки леса.

В Тернопольской области сотрудники полиции расследуют обстоятельства трагической гибели 29-летнего жителя села Цвитова. О несчастном случае, который произошел с молодым человеком, правоохранителям сообщил один из сотрудников Бучацкого лесного хозяйства.

Как говорится в сообщении прессслужбы Нацполиции, на месте происшествия было установлено, что житель села Цвитова находился в лесу во время санитарной вырубки.

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"Одно из деревьев раскололось и упало на потерпевшего. Его доставили в районную больницу. К сожалению, травмы от удара оказались несовместимы с жизнью — мужчина, 1992 года рождения, умер в медучреждении ", — говорится в сообщении.

Следователи внесли информацию об этом событии в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, ранее в Днепре на мужчину упало сухое дерево. Его госпитализировали в больницу с травмой обеих ног.

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