Раньше ездили в США: в Украине нейрохирурги начали делать операции детям с ДЦП

Раньше ездили в США: в Украине нейрохирурги начали делать операции детям с ДЦП

Семья, воспитывающая близнецов с ДЦП, одна из первых решилась на операцию.

Операцию, которую в США делают большинстве детей с церебральным параличом, стала доступна и в Украине. С этим поражением нервной системы сталкивается один ребенок из тысячи. Так что их мышцы слишком спазмированные, таким детям трудно двигаться и ходить. Операция улучшает качество жизни и дает шанс ребенку улучшить способность ходить. Семья, воспитывающая близнецов с ДЦП, одна из первых решилась на операцию.

Об этом говорится 13 сентября в сюжете ТСН.19:30.

На операционном столе лежит ребенок, имеющий диагноз — церебральный паралич. Таким детям очень трудно владеть своим телом, потому что их мышцы сковывают спазмы.

Чтобы убрать это колоссальное напряжение в ногах за операционным столом работают два нейрохирурги — Игорь Курилец и его коллега из Израиля Амир Кершенович. Через небольшое отверстие в позвоночнике они имеют доступ к каналу, где проходит спинной мозг и основные нервы. Среди пучка одинаковых на вид нервов нейрохирурги должны определить только чувствительные и пересечь их на две трети — это снимет спастику в ногах. Через каждый нерв пропускают электрические импульсы и ищут именно патологические.

Чтобы нейрохирурги не ошиблись, в операционной есть мозговой центр — нейрофизиолог, который анализирует каждый сигнал и реакцию на него.

Новости Украины: операцию детям с ДЦП стали делать и у нас - как изменилась жизнь первых пациентов

Елена с мужем воспитывают близнецов с ДПЦ. Ее мальчики были в операционной каждый по 5 часов. До операции у детей ноги были настолько напряжены, что любое бытовое действие становилось проблемой. Михаил и Сергей не могли спокойно сидеть, спать, даже посадить ребенка в автокресло. Каждое их движение — борьба с напряжением и болью.

Об операции по методу доктора Парка Елена узнала еще 6 лет назад. В США такое вмешательство стоит 50 тыс. долларов. Для двух ребят это 100 тыс. долларов. Елена дождалась, что операцию начали делать в Украине. Международный центр нейрохирургии — частная клиника, здесь операция стоит 90 тыс. гривен. Елена надеется, что придет время и государство возьмет эти расходы на себя. В США, например, такие операции оплачивают страховые компании большинству детей с ДЦП.

Михаил и Сергей родились преждевременно. Полуторакилограммовые дети не могли самостоятельно дышать. Кислородный голод привет к поражению мозга, и как следствие ДЦП. 7 лет родители занимаются реабилитацией своих сыновей. Операция должна дать новый толчок для развития. Чтобы почувствовать улучшение после операции должно пройти время.

Журналисты встречаются с Михаилом и Сергеем через месяц и первое что бросается в глаза: дети спокойно сидят. После операции дети проходят интенсивную реабилитацию.

Елена с мужем воспитывают 5 детей и все помогают ребятам адаптироваться. Вся жизнь таких семей — это реабилитация. Пока родители носят мальчиков на руках. Но надеются, что этот путь рано или поздно дети смогут преодолевать самостоятельно.

Напомним, что в Киеве 27-летний мужчина с ДЦП закончил музыкальную школу, два вуза и сейчас преподает в университете иностранных языков. А врачи раньше считали, что он даже ходить не сможет.

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