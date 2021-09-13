Раніше їздили до США: в Україні нейрохірурги почали робити операції дітям із ДЦП

Родина, яка виховує близнюків із ДЦП, одна з перших наважилася на операцію.

Операцію, яку у США роблять більшості дітей із церебральним паралічем, стала доступна і в Україні. Із цим ураженням нервової системи стикається одна дитина з тисячі. Через те, що їхні м'язи занадто спазмовані, таким дітям важко рухатись і ходити. Операція поліпшує якість життя і дає шанс дитині покращити здатність ходити. Родина, яка виховує близнюків із ДЦП, одна з перших наважилася на операцію.

Про це йдеться 13 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

На операційному столі лежить дитина , що має діагноз — церебральний параліч. Таким дітям надзвичайно важко володіти своїм тілом, бо їх м'язи сковують спазми.

Щоб прибрати це колосальне напруження в ногах за операційним столом працюють два нейрохірурги — Ігор Курілець і його, колега з Ізраїлю Амір Кершенович. Через невеликий отвір у хребті вони мають доступ до каналу, де проходить спинний мозок і основні нерви. Серед жмутка однакових на вигляд нервів нейрохірурги мають визначити лише чутливі і перетнути їх на дві третини — це зніме спастику в ногах. Через кожен нерв пропускають електричні імпульси і шукають саме патологічні.

Щоб нейрохірурги не помилилися, в операційній є мозковий центр — нейрофізіолог, який аналізує кожен сигнал і реакцію на нього.

Новини України: операцію дітям із ДЦП почали робити і в нас – як змінилося життя перших пацієнтів

Олена з чоловіком виховують близнюків з ДПЦ. Її хлопчики були в операційній кожен по 5 годин. До операції у дітей ноги були настільки напружені, що будь-яка побутова дія ставала проблемою. Михайло і Сергій не могли спокійно сидіти, спати, навіть посадити дитину в автокрісло. Кожен їх рух — боротьба з напруженням і болем.

Про операцію за методом доктора Парка Олена дізналася ще 6 років тому. У США таке втручання коштує 50 тисяч доларів. Для двох хлопців це 100 тисяч доларів. Олена дочекалася, що операцію почали робити в Україні. Міжнародний центр нейрохірургії — приватна клініка, тут операція коштує 90 тисяч гривень. Олена сподівається, що прийде час і держава візьме ці витрати на себе. В США, наприклад, такі операції оплачують страхові компанії більшості дітям з ДЦП.

Михайло і Сергій народилися передчасно. Півторакілограмові малюки не могли самостійно дихати. Кисневий голод привіт до ураження мозку, і як наслідок ДЦП. 7 років батьки займаються реабілітацією своїх синів. Операція має дати новий поштовх для розвитку. Щоб відчути покращення після операції має пройти час.

Журналісти зустрічаються з Михайлом і Сергієм через місяць і перше що впадає в око: діти спокійно сидять. Після операції діти проходять інтенсивну реабілітацію.

Олена з чоловіком виховують 5 дітей і усі допомагають хлопцям адаптуватися. Все життя таких родин — це реабілітація. Поки батьки носять хлопчиків на руках. Але сподіваються, що цей шлях рано чи пізно сини зможуть долати самостійно.

Нагадаємо, що у Києві 27-річний чоловік із ДЦП закінчив музичну школу, два виші та нині викладає в університеті іноземних мов. А лікарі раніше вважали, що він, навіть, ходити не зможе.

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