"Начали падать в обморок люди в самолете": из Борисполя долго не мог вылетели рейс в Грецию (видео)

Пассажиры вынуждены были несколько часов сидеть в самолете, который просто стоял на аэродроме.

С международного аэропорта "Борисполь" долго не мог вылетели рейс в Ираклион (Греция). Истощенные пассажиры начали терять сознание.

Об этом сообщает телеграмм-паблик Киев-Оперативный.

"На борту самолета PQ521 "Ираклион — Киев" начали терять сознание люди. Все из-за задержки рейса, который должен был вылететь еще в 16:45, но до сих пор (по состоянию на 22 часа 22 августа, — ред.) находится в аэропорту", — говорится в сообщении.

Стоит заметить, что самолет таки отправился в Грецию, хотя и с огромной задержкой.

Как сообщили очевидцы, опираясь на слова работники аэропорта, рейс якобы переносили из-за того, что в Киев постоянно прибывали различные дипломаты, и все было занято для посадки их самолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" можно вакцинироваться от коронавируса: кто может привиться.

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