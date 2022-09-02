Налоговая отчетность для ФЛП в сентябре 2022: когда и что платить

Хотя ставка налогового налогообложения доходов ФЛП и снизилась с 5% до 2%, это не отменяет обязанности своевременно платить налоги на упрощенной системе. Читайте в материале ТСН.ua о налоговой отчетности 2022 года в сентябре.

Представление декларации за август 2022 г. и уплата единого налога

Плательщики должны подать декларацию с указанным доходом, полученным в предыдущий месяц. А затем уплатить единый налог по пониженной ставке (2%). Декларация подается до 20 сентября, а единый налог уплачивается до 30 сентября.

Если вы используете приложение "Действие" для уплаты единого налога в 2%, то делать это можно до конца каждого месяца за предыдущий период. То есть в течение 10 дней от предельного представления декларации.

ФЛП 1-й и 2-й группы уплачивают единый налог по собственному желанию. Это регламентировано п. 9.1 подраздела 8 раздела ХХ Налогового кодекса Украины.

Единый социальный взнос за август 2022 г.

Полный перечень налогоплательщиков, уплачивающих единый социальный взнос (ЕСВ), отмечается в ст. 4 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Единый социальный взнос начисляется по ставке 22% от минимальной заработной платы. В настоящее время минимальная заработная плата составляет 6500 гривен, поэтому в сентябре нужно будет оплатить август (при ежемесячной оплате) 1430 гривен. Начиная с 1 октября 2022 года минимальная заработная плата вырастет до 6700 гривен, а потому в дальнейшем ЕСВ составит 1474 гривен.

Кто освобождается от уплаты ЕСВ

Согласно п. 9-19 раздела VIII закона "Об ЕСВ", от уплаты единого социального взноса освобождаются:

ФЛПы и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

члены фермерских хозяйств.

Также предприниматели упрощенной системы налогообложения 2-й и 3-й групп можно не платить ЕСВ с мобилизованных в ВСУ работников (согласно п. 9-20 раздела VIII закона "Об ЕСВ").

Единый социальный взнос также не платят ФЛП на общей и упрощенной системе налогообложения, если они являются лицами с инвалидностью или пенсионерами, получающими пенсионные выплаты или социальную помощь.

Налоговый календарь на сентябрь 2022 года для ФЛП

До 20 сентября 2022 года необходимо:

уплатить авансовые взносы по единому налогу ФЛП по упрощенной системе налогообложения I и II за сентябрь месяц;

подать налоговую декларацию и уплатить единый налог – для плательщиков единого налога III группы на период действия военного положения (2%) за август 2022 года.

До 30 сентября 2022 года необходимо: