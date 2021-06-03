Народные приметы, обряды и обычаи 3 июня

Пауки быстро снуют паутину — на смену погоды.

3 июня верующие и церковь почтитають память равноапостольных царя Константина i матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его Михаила и Феодора, муромских чудотворцев.

3 июня: церковный праздник

Елена — женщина римского императора Констанция I Хлора и мать императора Константина Великого.

Императрица Елена известна своей государственнической, правозащитной и исследовательской деятельностью, а также проведенными ею раскопками в Иерусалиме, во время которых было найдено Животворящий Крест и другие реликвии Страстей Христовых.

Многие люди и христианских общин во всем мире чествуют Елену вместе с ее сыном, царем Константином как святую и равноапостольной, признавая их весомый вклад как в защиту христианской общины и христиан во времена их правления в Римской империи, так и в распространение среди жителей их царства и человечества в целом православной веры — деятельность, уподобляет их первым апостолам.

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Константин — римский император, первый христианин на троне, а также христианский святой, признан равноапостольным.

Преемник императора Диоклетиана. Будучи язычником, 312 года перед битвой со своим соперником Максенцием, правителем Италии, было видение Креста. Он велел своим воинам нарисовать монограммы Христа на своих щитах и одержал победу. Своим эдиктом разрешил исповедание христианства в целом империи. Победив всех своих соперников, стал единственным правителем и по политическим соображениям перенес столицу империи в Византий, позднее названного Константинополем.

3 июня: народные традиции

В этот день высаживали поздние овощи, начинали сеять лен, потому что считалось, после этого уже не будет заморозков. После Елены царствует зеленое пышнотравие. Тщательно наблюдали, каким будет день — солнечным или дождливым, — то так пойдет и на осень. В народе просто называют этот день — Елены.

3 июня: что стоит сделать

В этот день девушки молятся святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе. 3 июня сеют яровые злаковые культуры, ячмень и гречиху, сажают огурцы.

Женщина 3 июня не заплетают волосы. Считается, что если их коснется Елена-долгий-лен, то пряди станут такими же, как лен — мягким и длинным.

3 июня: что запрещено делать

ссориться;

заниматься тяжелым физическим трудом;

отказывать в помощи;

есть жирную пищу.

3 июня: украинские народные приметы

Рыба играет на реке — ночью может пройти дождь.

Рыба ловит над водой мошек — к дождю.

Перед ненастьем где-то за сутки рыба перестает клевать.

Пауки быстро снуют паутину — на смену погоды.

Если коровы, идя на водопой, козлят и фыркают — на непогоду.

Если стало сырым в покосах сено — к дождю.

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