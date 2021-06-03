Народні прикмети, обряди і звичаї 3 червня

Павуки швидко снують павутину — на зміну погоди.

3 червня віряни та церква вшановують пам'ять рівноапостольних царя Константина i матерi його царицi Олени, благовірного князя Константина та дітей його Михаїла і Феодора, муромських чудотворцiв.

3 червня: церковне свято

Олена — жінка римського імператора Констанція I Хлора і мати імператора Костянтина Великого.

Імператриця Олена відома своєю державницькою, правозахисною і дослідницькою діяльністю, а також проведеними нею розкопками в Єрусалимі, під час яких було знайдено Животворний Хрест та інші реліквії Страстей Христових.

Багато людей і християнських спільнот в усьому світі вшановують Олену разом з її сином, царем Костянтином як святу та рівноапостольну, визнаючи їх вагомий внесок як у захист християнської спільноти та християн в часи їх правління у Римській імперії, так і в поширення серед жителів їх царства і людства в цілому православної віри — діяльність, яка уподібнює їх першим апостолам.

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Костянтин — римський імператор, перший християнин на троні, а також християнський святий, визнаний рівноапостольним.

Наступник імператора Діоклетіана. Бувши язичником, 312 року перед битвою зі своїм суперником Максенцієм, правителем Італії, мав видіння Хреста. Він звелів своїм воякам намалювати монограми Христа на своїх щитах і здобув перемогу. Своїм едиктом дозволив сповідування християнства в цілій імперії. Перемігши усіх своїх суперників, став єдиним правителем і з політичних міркувань переніс столицю імперії до Візантія, пізніше названого Константинополем.

3 червня: народні традиції

У цей день висаджували пізні овочі, починали сіяти льон, бо вважалося, після цього вже не буде приморозків. Після Олени царює зелене буйнотрав'я. Ретельно спостерігали, яким буде день — сонячним чи дощовим,— то так піде й на осінь. У народі просто називають цей день - Олени.

3 червня: що варто зробити

У цей день дівчата моляться святій Олені, щоб вона подбала про їх долю. 3 червня сіють ярі злакові культури, ячмінь і гречку, садять огірки.

Жінки 3 червня не заплітають волосся. Вважається, що якщо їх торкнеться Олена-довгі-льони, то пасма стануть такими ж, як льон — м’яким та довгим.

3 червня: що заборонено робити

сваритись;

займатися важкою фізичною працею;

відмовляти у допомозі;

їсти масну їжу.

3 червня: українські народні прикмети

Риба грається на річці — вночі може пройти гроза.

Риба ловить над водою мошок — на дощ.

Перед негодою десь за добу риба перестає клювати.

Павуки швидко снують павутину — на зміну погоди.

Якщо корови, йдучи на водопій, брикаються й фуркають — на негоду.

Якщо стало сирим в покосах сіно — на дощ.

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