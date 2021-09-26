Нарушение слуха: как выявить и когда обращаться к врачу

Нарушение слуха: как выявить и когда обращаться к врачу

26 сентября — Международный день людей с нарушением слуха.

Более 400 млн людей в мире имеют нарушения слуха. Ожидается, что к 2050 году их количество возрастет почти вдвое, и проблемы со слухом будет иметь каждый десятый житель Земли.

Более подробно об этом рассказали в Минздраве Украины.

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Причиной нарушения слуха могут быть генетические (наследственные) факторы и негативные факторы в течение жизни (травмы и хронические заболевания). 60% случаев потери слуха среди детей до 15 лет вызваны причинами, которые подвергаются профилактике. Это инфекционные заболевания: паротит (свинка), менингит и хронические отиты. Почти треть всех случаев ухудшения слуха у детей (31%) вызвана именно этими заболеваниями.

Другие причины нарушения слуха в основном связаны с чрезмерным шумом. Человечество живет в эпоху постоянного шума: кроме гула городов, наши уши слышат громкую музыку, концерты и кино, резкие звуки на производстве.

Повышенный риск нарушения слуха имеют люди старше 50 лет, а также люди работающие в шумных местах, которые слушают музыку на высокой громкости в течение длительного периода времени, болеют хроническим отитом.

Слух необходимо проверять регулярно. Только вы почувствовали подозрения относительно слуха, обратитесь к своему семейному врачу. При необходимости он направит вас к узкопрофильным специалистам. Одним из методов исследования остроты слуха является аудиометрия. Во время этого обследования определяют интенсивность и тон звука, которые может воспринять ухо, и еще несколько параметров, которые дают понять, насколько хорошо функционирует ваш слух. Это абсолютно безопасная для пациента процедура, поэтому ее назначают как взрослым, так и детям. Если есть сомнения, что ребенок не реагирует или плохо реагирует на звуки, корректно осуществить скрининг слуха.

Когда стоит обратиться к врачу? Нужно посетить врача, если вы:

Делаете музыку, фильмы громче, хотя вам было нормально слышно на привычном уровне;

Слышите звон в ушах или приглушенный шум независимо от того, что на самом деле звучит;

Не знаете с первого раза, что говорит вам собеседник;

Пропускаете части разговора во время общения, просите людей повторить только что сказанное.

Не бойтесь пройти полное обследование слуха. Любую проблему со здоровьем лучше лечить заранее, чем тогда, когда она приобрела значительные проявления.

Напомним, в Минздраве объяснили, что делать, если подхватил ОРВИ и стоит ли принимать антибиотики. Украинцам советуют не заниматься самолечением, а в случае возникновения первых симптомов обращаться к своему семейному врачу.

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