Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 сентября

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 4 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 26 сентября зафиксировано 4 647 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек, еще 983 человек выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 448 детей и 57 медработника. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 2325 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких регионах: в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.
За все время пандемии в Украине уже заболели коронавирусом 2 392 397 человек; выздоровели — 2 244 192 лица; умерло — 55 626.
Кроме того, за минувшие сутки в Украине протестировано:
- методом ПЦР — 23 665 человек,
- методом ИФА — 5 291 человек,
- экспресс-тестами — 21 065 человек.
Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 25 сентября, было зафиксировано 8 267 новых случаев COVID-19. Умерло 133 инфицированных, выздоровел 2821 пациент.
Напомним, в Украине с 23 сентября во всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.
По каким теперь ограничениям живет Украина, читайте здесь.