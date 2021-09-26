Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 сентября

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 4 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 26 сентября зафиксировано 4 647 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек, еще 983 человек выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 448 детей и 57 медработника. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 2325 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких регионах: в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

За все время пандемии в Украине уже заболели коронавирусом 2 392 397 человек; выздоровели — 2 244 192 лица; умерло — 55 626.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР — 23 665 человек,

методом ИФА — 5 291 человек,

экспресс-тестами — 21 065 человек.

Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 25 сентября, было зафиксировано 8 267 новых случаев COVID-19. Умерло 133 инфицированных, выздоровел 2821 пациент.

Напомним, в Украине с 23 сентября во всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

По каким теперь ограничениям живет Украина, читайте здесь.

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Коронавирус в Украине: более восьми тысяч случаев заболевания за сутки

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