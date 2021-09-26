Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 вересня

За останню добу кількість хворих на коронавірус зросла на понад 4 тисячі.

В Україні станом на ранок 26 вересня зафіксовано 4 647 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 69 людей, ще 983 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Так, серед нових підтверджених випадків коронавірусу 448 дітей і 57 медпрацівники. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 2 325 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у таких регіонах: у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

За увесь час пандемії в Україні вже захворіло на коронавірус 2 392 397 осіб; одужало – 2 244 192 особи; померло – 55 626.

Крім того, за минулу добу в Україні протестовано:

методом ПЛР – 23 665 осіб,

методом ІФА – 5 291 особа,

експрестестами – 21 065 осіб.

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 25 вересня, було зафіксовано 8 267 нових випадків COVID-19. Померло 133 інфікованих, одужав 2 821 пацієнт.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

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Коронавірус в Україні: більше восьми тисяч випадків захворювання на добу

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