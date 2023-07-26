Нельзя измерять эффективность ВСУ исключительно километрами – Маляр

Однако нельзя измерять эффективность Вооруженных сил только километрами. Потому что эффективность – это гораздо более широкое понятие.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Вооруженные силы на сегодняшний день очень эффективно уменьшают наступательный и оборонительный потенциал врага. Все, что должно было двинуться сюда в результате вражеского наступления – оно не может сюда двинуться... Если говорить об их оборонном потенциале, – продолжила Маляр, – то им все сложнее защищаться от нашего наступления". По ее словам, это нормально, что именно в таком темпе происходит это наступление.

Напомним, контрнаступление ВСУ происходит медленными темпами не только потому, что россияне выстроили мощные оборонительные линии и заминировали подступы к своим позициям. Среди причин – недостаточное количество боеприпасов, которыми страны Запада уже не собирались воевать.

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